ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطه سوهاج، من إلقاء القبض على 8 أشخاص في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل، وعثر على حفرة بغمق 10 أمتار، وحرزت أدوات الحفر والتنقيب.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد وروود بلاغا من الأهالي، بقيام «جمال. ا. م»، ويقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزله، وانتقل مأمور وضباط المركز، وتبين عدم تواجد مالك المنزل.

وضبط كل من «ناصر. ع. س»، 38 سنة، عامل، و«زغلول. ح»، 57 سنة، عامل، و«محمد. ع»، 32 سنة، عامل، و«رجب. ح»، 30 سنة، عامل، يقيمون بدائرة المركز، و«محمد. ا. ن»، 35 سنة، عامل، و«السيد. ع.»، 18 سنة، عامل، و«أحمد. ج»، 53 سنة، عامل، يقيمون بدائرة قسم أول سوهاج، و«علاء. م»، 35 سنة، عامل، يقيم بدائرة المركز.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار، وعمق 10 أمتار تقريبا، وحرزت أدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة بحثا عن الآثار، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.