مغردون سعوديون يجددون دعواتهم لمقاطعة المنتجات التركية

جدد مغردون سعوديون دعواتهم لمقاطعة المنتجات التركية، عبر وسم تبوأ موقعه في صدارة الترند على «تويتر»، تجاوبًا مع بيان الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية على موقع التواصل الاجتماعي.

واعلنت «الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية»، التي انطلقت في أكتوبر 2020، في بيان جديد، استمرار الحملة في وقف التعامل مع المنتجات التركية شعبيا، مشيرة إلى عدم قبول بيع تلك المنتجات مع تعهد المتاجر قبل شهور قليلة بعدم استيرادها مجددا، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية، اليوم.

وأوضحت الحملة، أن وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك اسعودي الواعي والمحب لوطنه.

وأضافت الحملة، أنها لا تملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميً خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن السعوجية وقيادتها خط أحمر، لا يُقبل المساس به.

وتفاعل المغردون السعوديون مع البيان الجديد للحملة، وجددوا تعهدهم بمقاطعة البضائع والمنتجات التركية، أو المصنعة في تركيا، عبر وسم #صفر_تعامل_مع_تركيا، الذي وصل إلى 19 ألف تغريدة، كما ندد المغردون بالخريطة التي نشرتها قناة تركية للنفوذ التركي في 2050، وأظهرت أطماع تركيا في دول ومناطق عربية.

من جانبه، حذر المحلل السياسي خالد الزعتر من غضبة السعوديين، موجها حديثه للنظام التركي، أن لا يختبر صبر الشعب السعودي؛ لأنه قوة لا يمكن الاستهانة بتأثير.

وكانت حملة المقاطعة الشعبية، حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها قبل نحو 5 شهور؛ إذ أظهر تقرير تركي حديث تراجع الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 92.5%.