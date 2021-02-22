حكيم يرد على تامر أمين بأغنية «الصعيد يا دولة»

وجه النجم حكيم رسالة للإعلامي تامر أمين، بعد أن آثار الأخير استياء جمهور الصعايدة، عقب أن أساء إليهم بتصريحاته، واتهامهم برمي أطفالهم من أجل العمل في البيوت.

ونشر حكيم عبر صفحته الرسمية بموقع «فسبوك»، أغنيته الشهيرة «الصعيد يا دولة»، وعلق عليها قائلا: «اسمع يا عم تامر».

وتقول كلمات الأغنية:

الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا

العزة والكرامة وهرمون الشهامة

بيجروا في دمنا ده احنا المعني الحقيقي لكلمة مرجلة

راكزين زي الجبال ملناش في الهرجلة

الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة

الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد

قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد

بلد الرجالة اللي تشرف

بلد الأبطال نبع الجدعان

في الشدة احنا احنا اللي بنتصرف

وبقلب نسد في أي مكان

الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد

قلبة جامد رأسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد

الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة

واخدين الرجولة و التقدير مقاولة

كان مجلس إدارة قنوات النهار قد أصدر بيانا، أكد فيه رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، الذي حدث في برنامج آخر النهار، مع الإعلامي تامر أمين، في خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة «النهار»، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالي صعيد مصر والريف، من ضمنها خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته الى تحقيق داخلي بالقناة.

كما سحب المجلس الأعلى للإعلام رخصة مزاولة المهنة من تامر أمين.