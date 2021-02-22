إسرائيل تسجل 1243 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 1243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم الإثنين- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ745 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 694 ألف حالة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الوفيات بلغت 5577 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 12 وفاة جديدة أمس، في حين أن هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تمّ وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أنَّ 5 ملايين و367 ألفًا و479 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل، بينما تلقى مليونان و990 ألفًا و 343 شخصًا الجرعة الثانية.