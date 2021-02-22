الأرصاد تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد: أمطار رعدية وتساقط كرات ثلج

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنَّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الإثنين والثلاثاء تكون ذروتها يوم الثلاثاء، ويرجع ذلك نتيجة تعمق المنخفض المتواجد فى طبقات الجو العليا ويتزامن مع ذلك نشاط منخفض البحر الأحمر، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر، إضافة إلى انحسار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا، أما العامل الثالث هو وجود «وند شير» على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة إنَّ منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم يعمل على تكون السحب الممطرة تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، يصاحبها البرق والرعد أحيانًا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخفض الجوي إلى الإسكندرية بعد الظهر، ثم تمتد هذه الحالة يوم الثلاثاء لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أنَّه من المتوقع أن نشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

أما عن يوم الثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد.

وقالت الهيئة إنَّ الرياح نشطة على كافة الأنحاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.