«الأرصاد» تكشف الظواهر الجوية المتوقعة لـ3 أيام مقبلة (إنفوجراف)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، بيانًا مفصلا حول الظواهر الجوية المتوقعة في الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 فبراير إلى الأربعاء 24 فبراير 2021، بعد إعلانها عن حالة متوقعة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم وغدًا، وتحسن الأوضاع يوم الأربعاء المقبل.

الظواهر الجوية المتوقعة لليوم الإثنين 22 فبراير

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، إنَّ الظواهر الجوية المتوقعة لليوم الإثنين 22 فبراير، ستكون متمثلة في أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح والسلوم، وقد تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، وأمطار خفيفية إلى متوسطة على رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد ونشاط للرياح على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

طقس يوم الثلاثاء 23 فبراير

أما يوم الثلاثاء 23 فبراير، فمتوقع سقوط أمطار على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش، وقد تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.

سيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

وتسقط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على الفيوم وبني سويف والمنيا ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح وسيدي عبدالرحمن والضبعة، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة على الأسكندرية، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

طقس يوم الأربعاء

أما عن طقس يوم الأربعاء، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشورها، إنَّه متوقع تحسن بالأحوال الجوية، وتسقط الأمطار المتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر وكاترين والطور وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير، ونشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.