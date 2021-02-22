«الأرصاد» تنشر بيانا مفصلا عن طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، بيانًا مفصلا للحالة الجوية لطقس اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، كاشفة أنَّ الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل في أمطار متوسطة غلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس نهارًا

أما عن حالة الطقس نهارًا، فيكون الطقس نهارا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا

ويكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وطقس بارد على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 فبراير 2021

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة: العظمى 19 والصغرى 8.

الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10.

مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 10.

سيوة: العظمى 17 والصغرى 6.

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية: العظمى 19 والصغرى 8.

السويس: العظمى 19 والصغرى 9.

العريش: العظمى 18 والصغرى 9.

طابا: العظمى 19 والصغرى 12.

سانت كاترين: العظمى 12 والصغرى 2.

شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 14.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 12.

الفيوم: العظمى 19 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

المنيا: العظمى 20 والصغرى 7.

أسيوط: العظمى 20 والصغرى 7.

سوهاج: العظمى 21 والصغرى 8.

قنا: العظمى 22 والصغرى 8.

الأقصر: العظمى 23 والصغرى 8.

أسوان: العظمى 24 والصغرى 9.

الوادي الجديد: العظمى 22 والصغرى 7.