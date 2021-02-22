رئيس «قناة السويس»: زيادة السفن المارة والحمولات.. وارتفاع عائد الدولار 4.5%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار حركة الملاحة بقناة السويس، سواء بالاتصال التليفوني أو اللقاءات، موضحًا أنَّه بالأمس ناقش في اجتماعه مع رئيس الجمهورية، حركة الملاحة الفترة الحالية والتوقعات لحركة الملاحة الفترة المقبلة وما تمّ في عام 2020، مؤكّدًا زيادة أعداد السفن التي تمر من قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، والتي تصل لـ1.4% وزيادة في الحمولات 0.4%، وزيادة بالعائد بالدولار 4.5%.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ القناة سجلت أعلى إيراد يومي كان يوم 5 فبراير 2021، بمرور 74 سفينة وحمولات صافية 4.4 مليون طن، وهي ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ الإيرادات، وحققت إيرادات هذا اليوم 22.2 مليون دولار، وحققنا أعلى حمولة يومية منذ جائحة كورونا بتاريخ 12/2/2021، حيث مر 72 سفينة بحمولة صافية قدرها 5.3 مليون طن، وهي أعلى حمولة منذ بداية جائحة كورونا، وحققت أعلى إيراد يومي بقيمة 24.7 مليون دولار.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أنَّه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسات التي تبنتها هيئة قناة السويس، مؤكّدًا أنَّ إدارة الهيئة للأزمة في جائحة كورونا كان جيدًا للغاية ودراسة متقنة، حيث استفادت 4087 سفينة من هذه السياسات الجديدة التسويقية، وكان من ضمنها 23 سفينة تمر من قناة السويس للمرة الأولى ودفعت إيرادات 23 مليون دولار، حيث تمّ إجراء تخفيضات للسفن التي تأتي من الساحل الشرقي الأمريكي من 45% لـ75%، حيث مر خلال 2020 نحو 51 سفينة من الساحل الشرقي الأمريكي ولكن خلال هذا العام 2021 وبعد مرور شهرين فقط من العام مر 27 سفينة.