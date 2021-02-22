تسليم خطابات التخصيص لـ300 مستثمر صناعي بالمجمعات الجديدة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ300 مستثمر، وذلك ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ7 التي تمّ طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة.

وقالت وزيرة التجارة، إن توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات ، وبدء عملية الإنتاج للمساهمة في دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.

وأضافت جامع، أنَّ خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع «مرغم 2» بمحافظة الإسكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية، إضافة إلى 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية، و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتي المنيا وسوهاج بإجمالي 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتي الغردقة والبغدادي بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر بإجمالي 71 وحدة صناعية.

كما أكّدت وزيرة التجارة، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تمّ إلغاء كل التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

ومن جهته، أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنَّ تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الاجراءات لبدء العملية الانتاجية، لافتاً إلى أنَّ الهيئة ستقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الانتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مشيراً إلى أنَّ الهيئة في تواصل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلي لخطوط الإنتاج.

وأضاف أنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت بالفعل في تسليم خطابات التخصيص للمستفيدين، حيث تمّ الأسبوع الماضي تسليم خطابات تخصيص 163 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديدة للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية لنحو 56 مستثمر في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الهندسية والكيماوية.

وأوضح «الزلاط»، أنَّه تمّ أيضاً مطلع الأسبوع الجاري تسليم خطابات التخصيص لـ158 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة «مرغم 2» بمحافظة الإسكندرية لـ86 مستثمرًا، وتمّ طرح الوحدات بنظام التمليك او الايجار حسب رغبة المستثمر وتبلغ القيمة الايجارية 20 جنيه للمتر شهريًا، مشيراً إلى أنَّ مساحة الوحدة تصل إلى 144م2، وذلك في مجالات صناعة عبوات البلاستيك الغذائية ولعب الأطفال البلاستيكية والزوارق البحرية المصنعة من الفيبر جلاس وأنابيب الاختبار وخراطيم الكهرباء المصنعة من البولي إيثلين وصناديق البلاستيك والرولات والأكياس والأدوات المنزلية البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المعاد تدويرها من PE,PP.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنَّ مجمع «مرغم 2» والمتخصص في الصناعات البلاستيكية يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات داخل المجمع ويدعم سلاسل التوريد والربط والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة.

وتابع أنَّه تمّ اليوم الاثنين تسليم خطابات التخصيص لـ56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية وذلك في مجالات صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وعبوات البلاستيك الغذائية واللمبات الليد واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية والاكواب الورقية وألواح الكونتر، فضلًا عن الأسمدة المركبة.

وكشف أنَّه سيتمّ أيضاً خلال الأسبوع الجاري مواصلة تسليم الدفعة الأولى من خطابات تخصيص وحدات المجمعات الـ7 الجديدة في كل من محافظات المنيا وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.

ولفت إلى أنَّه تيسيرًا على المستثمرين تمّ توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك، مشيراً إلى أنَّ هناك تيسيرات أخرى للحاصلين على الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتيسيرات تمويلية واقساط بفائدة متناقصة, للبدء فورا في الإنتاج، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.