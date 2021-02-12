لسرقة السجائر.. حبس تشكيل عصابي انتحل أفراده صفة صباط شرطة بكفرشكر

أمرت نيابة كفرشكر بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس 4 عاطلين، اليوم، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة حمولة سيارة سجائر و285 ألف جنية من سائقها، وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط 4 آخرين شاركوا في الواقعة وطلب تحريات المباحث.

وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية بشأن الواقعة مؤكدين الإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم بإستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة في المنطقة الواقعة بين محافظتي القليوبية والدقهلية وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم أحدهم بخط سيرها لسابقة عمله بالشركة.

ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي، وأرشدوا عن حمولة السيارة «كراتين السجائر المستولي عليها»، داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم، وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابى انتحلو صفة ضباط مباحث التموين لسرقة حمولة سيارة من السجائر ومبلغ 285 ألف جنيه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغا من سائق بشركة للسجائر مقيم ببنى سويف 39 سنة، أفاد بسرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق «بنها - المنصورة»، بدائرة المركز، قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه تم تحصيله من أحد العملاء.

وفوجئ السائق بإعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبا منه التوجه برفقتهم لديوان مديرية أمن القليوبية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم سيارة ميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة، إلا أنهم خلال سيرهم بالطريق احتجزوه حتى قام باقى أفراد التشكيل بنقل البضاعة من سيارته إلى سيارة أخرى ثم توقفوا على جانب الطريق وألقوا بالسائق خارج السيارة ولاذوا بالهرب، إلا أنه عثر على السيارة دون حمولتها.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتوصلت التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة 7 عاطلين وسائق، وتم إعداد الأكمنة وأمكن ضبط 4 منهم وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة القاهرة ودائرة شبرا الخيمة.