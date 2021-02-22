«البريد» تعلن مواعيد صرف المعاشات.. تبدأ من الأحد

تبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات بداية من الأحد المقبل، عبر 4 آلاف مكتب منشر على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر بالهيئة إنه اعتبارا من يوم 1 و2 مارس سيتم صرف معاشات المواطنين والتي تقل عن 1000 جنيه، فيما خصصت الهيئة يومي 3 و4 مارس لصرف المعاشات للمواطنين والتي تقل عن 2000، فيما خصصت الهيئة يومي 5 و6 مارس لصرف معاشات المواطنين التى تزيد عن 2000 جنيه.

وتتبنى وزارة الاتصالات خطة لتحقيق تحول نوعى في مكاتب البريد المصري لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتي تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية، وبكلفة إجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019، و800 إضافية في 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021.

واطلقت الهيئة خطة لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة في 2019 و350 أخرى في 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

وتم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدي في 2020، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتب متنقل بكلفة إجمالية 140 مليون جنيه، مؤكداً على أنه في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م٢ إلى 7000 م٢، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى ١٥ قاعة، بالإضافة إلى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة إلى 3000 قطعة.