«وأنت في البيت».. إزاي ترجع بطاقة التموين الموقوفة؟

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه يمكن للمواطنين الذين يريدون تنشيط بطاقة التموين الخاصة، تفعيلها عبر موقع بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، وقدمت الوزارة خطوات جديدة لإعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة، وذلك من خلال عدد من الخطوات التي تساعد على توفير الوقت والجهد على المواطنين عبر موقع «دعم مصر» https:www.tamwin.com.eg.

وتعتبر خدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في كافة المجالات وليس في خدمات التموين فقط.، ويستطيع المواطنين إنجاز الخدمات الحكومية في سهولة ويسر دون مشقة وذلك تفادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات تنشيط بطاقة التموين

- ضرورة أن يسجل المواطن الدخول عبر موقع «مصر الرقمي».

- الضغط على تموينمن خلال الصفحة الرئيسية التي ستظهر يتم اختيار ما تريد من الموقع تفعيل البطاقة أو تحديث البيانات.

- ثم كتابة البيانات المطلوبة، اسم صاحب البطاقة ومحافظته وعنوان والرقم القومي وغيره.

- اضغط على كلمة بدء الخدمة

- تظهر قائمة بها كل بياناتك التي سبق تسجيلها عند إنشاء الحساب

- يتمّ الضغط على كلمة الموافقة على الشروط والأحكام.

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول برقم لمواطن.

- يتمّ إدخال الرقم الذي تم إرساله عبر الهاتف واتباع الخطوات المطلوبة

- ثم تصل رسالة عبر الهاتف المحمول بالموافقة على الخدمة المطلوبة

ويقتصر دور موظفي المكاتب التموينية على تسليم المواطن البطاقة بعد إصدارها، وكافة الخدمات التموينية تتلم من خلال الانترنت توفيرا للوقت والمجهود، كما أن يتمّ تفعيل البطاقة عن طريق ارسال رسالة إلى الرقم 9136، أو عبر المنصة الإلكترونية سواء دعم مصر أو البوابة الرقمية، واذا واجه المواطن أي مشكلة عليه التوجه الي مكتب التموين التابع له لحلها.