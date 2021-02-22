«التموين»: 15 سلعة بمعارض «أهلا رمضان» بتخفيضات حتى 35%

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن معارض «أهلا رمضان» سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35%، مشيراً إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض «أهلا رمضان» هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل و«السوبر ماركت» التي سوف تدخل المعرض هذا العام.

وأكد المصيلحي، في بيان للوزارة اليوم، وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التي سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقاً لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وخلال اجتماعه مع رؤساء 15 سلسلة تجارية، طالب المصيلحي رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسلة و«سوبر ماركت» تحت اسم «أهلا رمضان»، يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية، إضافه إلى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضي بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيهاً و100 جنيه و150 جنيهاً تشمل كل السلع المتفق عليها سابقاً.

وأشار المصيلحي إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعاً سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25% بسلع ذات جودة عالية أيضا.

وأضاف أن الوزارة سوف تصدر كوبونات للمقتدرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرتهم على التبرع بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق، مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ «جمعيتي» فى معارض «أهلا رمضان» بناء على طلب صاحب المنفذ.