بعد إعلان موعد تلقيح المعلمين بكورونا.. النقيب: نفعل مثل الدول المتقدمة

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إعلان توفير لقاحات كورونا المستجد للمعلمين، مهم جدا، خلال الفترة المقبلة، قائلا: «نفعل كما فعلت الدول المتقدمة في العالم، فمعظمها أعطت التطعيمات الخاصة بكورونا للمعلمين مثلهم مثل الفرق الطبية».

ووجَّه الزناتي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر للقيادة السياسية التي دائما تولي الاهتمام بالمعلمين، لأنهم دايما ما يتصدرون الصفوف الأولي في تشكيل الوعي لدى جيل كامل، مؤكدا أن المعلمين يخالطون الكثير من الأطفال داخل الفصل الواحد، فما تقدمه الدولة حاليا لحماية المعلمين، يعد خطوة مهمة جدا ومماثلة لما فعلته بعض الدول المتقدمة، من تطعيم للمعلمين وقدمتهم على الطاقم الطبي.

وعن عدد إصابات كورونا بين المعلمين، أكد أنه لا يوجد حصر محدد لها، لافتا إلى أنهم شريحة في المجتمع مثلهم مثل باقي الشعب، مضيفا: «قرار تطعيم المدرسين قبل نهاية مارس المقبل يضمن استكمال العملية التعليمية بنجاح، وتقليل أعداد الإصابات الحرجة التي قد تحتاج للعزل بالمستشفيات والعناية المركزة».

وأكد نقيب المعلمين، أن القرار يضمن سير واستكمال العملية التعليمية بنجاح دون توقف أو حدوث إصابات بعدوى «كوفيد 19» بين المعلمين والطلاب في المدارس.

أما عن طريقة حضور المعلمين في المدارس، أوضح أن المعلمين والمعلمات يحضرون بالتناوب بينهم بالتنسيق مع مديري المدارس بناء على توجيهات المحافظين.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وعدت بتوفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين نهاية مارس المقبل.

كما أرسل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في يناير الماضي، خطابًا رسمياً لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتأكيد صرف حافز للمعلمين، والذي يصل إلى 100 جنيه شهريًا، طبقًا للخطاب، لمن يعمل في صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي عن الفترة من 1 نوفمبر الماضي، وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.