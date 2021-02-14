خلف الزناتي: المعلمون بحاجة إلى تدريب أكثر على المنصات التعليمية

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتماد نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة، مهم جدا لا سيما وأن هناك العديد من المعلمين والمعلمات لا يجيدون التعامل مع المنصة.

وأضاف «الزناتي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «التدريب مهم جدا، لأن النظام الحالي لا يمكن تطبيقه ولن ينجح إلا بالتدريب الصحيح خاصة وأن عددا كبيرا من المعلمين، يحتاجون إلى معرفة واطلاع أكثر على المنصة، لمواكبة المنظومة الجديدة».

وأكد نقيب الزناتي، أن إعلان توفير لقاحات كورونا المستجد للمعلمين، مهم جدا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي دائما تولي الاهتمام بالمعلمين، لأنهم دايما ما يتصدرون الصفوف الأولي في تشكيل الوعي لدى جيل كامل.

وتابع: «المعلمون يخالطون الكثير من الاطفال داخل الفصل الواحد، فما تقدمه الدولة حاليا لحماية المعلمين، يعد خطوة مهمة جدا ومماثلة لما فعلته بعض الدول المتقدمة، من تطعيم للمعلمين وقدمتهم على الطاقم الطبي».

وأشار إلى أن إصابات كورونا بين المعلمين لا يوجد حصر محدد لها، لكنهم شريحة في المجتمع مثلهم مثل باقي الشعب.

وعن طريقة حضورالمعلمين في المدارس، أوضح أن المعلمين والمعلمات يحضرون بالتناوب بينهم بالتنسيق مع مديرين المدارس بناء على توجيهات المحافظين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

واستعرض وزير التربية والتعليم، خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي "مدرستنا 1 و2"، وكذلك إستراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.