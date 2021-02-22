المواطنون يترقبون موقفهم من «إحلال السيارات».. ومصدر: الملف انتقل لـ«المالية»

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الاستياء في أوساط المتقدمين للحصول على سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما، بسبب ما اعتبروه «غموضا» في موقف المبادرة، وعدم تلقيهم أية رسائل من جانب القائمين على المبادرة تفيد بموقفهم حتى الآن.

المواطنون لم يتلقوا أي رسائل تحدد موقفهم حتى الآن

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية في وقت سابق بأنه سيتم إبلاغ المتقدمين بداية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، إلا أنه حتى الآن لم يتم تلقي أية إفادات بشأن موقف من تقدم، فيما فسر مصدر حكومي الأمر بنقل الملف انتقل إلي وزارة المالية.

وقال المصدر لـ «الوطن»: «الملف كان يتبع وزارة التجارة والصناعة منذ البداية، وكانت هي المشرفة على المبادرة، ثم انتقل حاليا بكامله إلي وزارة المالية»، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدر أن نقل الملف من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة المالية قد يترتب عليه بعض التباطؤ في عملية التواصل مع المتقدمين للمبادرة، موضحا أنه على مدار الأسبوعين الماضيين لم يتم الاجتماع بشركات السيارات المشاركة في المبادرة، والتي يصل عددها حتى الآن إلى 9 شركات.

«المالية» نفذت منظومة إحلال التاكسي الأبيض في 2008

وكانت وزارة المالية هي من تولى في وقت سابق، وتحديدا في العام 2008 تنفيذ مبادرة إحلال التاكسي الأبيض، وتم إنشاء صندوق داخل الوزارة خصيصا للإشراف على المبادرة آنذاك، تحت اسم صندوق تمويل شراء المركبات.

وأظهرت آراء مواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن جروب لمتابعة أخبار مبادرة إحلال السيارات القديمة، يضم أكثر من 60 ألف مواطن، حالة من الاستياء نتيجة عدم وجود أية مستجدات بشأن المبادرة رغم مرور أكثر من شهر ونصف على إطلاقها رسميا، وشكك المواطنون في جدية القائمين على المبادرة، قائلين إن هناك حالة من التخبط وعدم الوضوح فيما يتعلق بإدارة تلك المبادرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة إحلال السيارات القديمة رسميا في 4 يناير الماضي، بغرض إحلال 250 ألف سيارة، على 3 مراحل، بحيث يتم إحلال 70 ألف سيارة ميكروباص وتاكسي وملاكي في المرحلة الأولى التي تنفذ العام الجاري.

وأتاحت الوزارة موقعا إلكترونيا أمام المواطنين بغرض تسجيل بيانات سياراتهم القديمة، وكان من المقرر أن يتم إبلاغ المتقدمين بموقفهم منذ يوم 15 فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.