وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد يفتتحان أعمال تطوير منطقة الأمل

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الأمل ببورفؤاد ، اليوم، عقب اجتماع الوزيرة ومحافظ بورسعيد مع ممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد بجهود مؤسسة مشكاة نور الخيرية فى إعادة إعمار وتأهيل مساكن الأمل ببورفؤاد، والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يساهم فى تحقيق الشكل الجمالى والحضاري بالمناطق السكنية الأكثر احتياجا للتأهيل ورفع الكفاءة.

يذكر أن مساكن الأمل ببورفؤاد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لمؤسسة «مشكاة نور»، الخيرية وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشملت أعمال التطوير إعادة طلاء واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحى و رصف الطرق الداخلية بالمساكن وزيادة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير السلوك المجتمع للمواطنين بالمنطقة

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقاء الدكتورة نيفين الجامع وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية دور الجمعيات الأهلية بالمحافظة وأن بورسعيد كانت أول المحافظات التى أعلن خلوها من العشوائيات ونتيجة لانتقال قاطنى العشوائيات لمناطق سكنية جديدة قمنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الخيرية للعمل على تغيبر سلوكيات المواطنين والارتقاء بها وتنميط سلوكيات المواطنين للقضاء على السلوك العشوائي.

وخلال اللقاء ،استعرض المهندس محمد السيد جهود مؤسسة «كابسى»، فى تقديم الدعم المادى للأسر الاكثر احتياجا والمشاركة الاجتماعية للمؤسسة فى عدد من المجالات، وكذا تم عرض نماذج للمشاركة الاجتماعية التى قامت بها مؤسسة مشكاة نور للارتقاء بسلوكيات المواطنين فى المناطق الشعبية من خلال كشك أخلاق الذى أطلقته المؤسسة، و جهود مشكاة فى دعم الحرف اليدوية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجا.