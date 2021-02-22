في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن محمد فرغلي مستشار الأزهر لدعم الابتكار

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد جلال فرغلي، وكيل كلية الهندسة بقنا، مستشارًا لرئيس الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن الدكتور محمد جلال فرغلي، مستشار الأزهر لدعم الابتكار- بحسب بيان جامعة الأزهر.

- محمد جلال فرغلي تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص تعدين وفلزات.

- التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في مجال تركيز الخامات.

- عين مدرسًا مساعدًا واستكمل مشوار الدراسات العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة «فريدريش ألكسندر» بألمانيا.

- رقي بعد ذلك لدرجة أستاذ مساعد عام 2015م

- تولى فرغلي رئاسة قسم التعدين والبترول، ثم وكالة كلية الهندسة بقنا.

- تولى فرغلي منصب مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) في جامعة الأزهر.

- مدير حاضنة الأعمال التكنولوجية رواق.

- مؤسس نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وكونه خبيرًا في التخطيط الاستراتيجي بمجال إدارة الابتكار والتكنولوجيا وحاضنات الأعمال.

- حصل الدكتور محمد جلال فرغلي على العديد من الدورات في مجال ريادة الأعمال وإدارة الحاضنات التكنولوجية، وسياسات الملكية الفكرية، والابتكار المجتمعي، ونقل وتسويق التكنولوجيا من عديد من الجامعات، منها: جامعة جورج واشنطن، وجامعة جورج تاون، والجامعة الأمريكية بواشنطن، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة بيتسبرج وجامعة واين ستيت، وجامعة أوكلاند، وجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

- دبلوم إدارة التكنولوجيا والابتكار من جامعة أخن بألمانيا، ومنحة دراسية في إدارة الحاضنات بجامعة قبرص الوطنية.

كما شارك في وفد جامعة الأزهر إلى جامعات بيرمنجهام، وجامعة لندن، وجامعة سيواث بالمملكة المتحدة، كما أنه عضو المكتب الفني لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- عين رئيسًا للجنة نقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والحاضنات بالأكاديمية، وهو أيضًا عضو في عديد من البرامج الدولية، مثل: «برنامج الخبراء العائدين» بألمانيا وUSAID SEED الولايات المتحدة الأمريكية، وMTDC ماليزيا، وNETKITE بالاتحاد الأوروبي.

- شارك فى أكثر من مؤتمر محلي وإقليمي ودولي، وكرمه مجلس جامعة الأزهر ضمن أعضاء فريق العمل بمكتب التيكو؛ لحصول المكتب على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجامعات المصرية في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار.