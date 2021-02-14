جامعة الأزهر لـ«الوطن»: جميع الكليات مستعدة لعودة الدراسة بنظام الهجين

كشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل التعليم الجامعي بجامعة الأزهر خلال الفصل الدراسي الثاني، فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول، معلنا عودة الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر، في 27 من فبراير، وذلك بنظام الهجين.

عودة الدراسة بالأزهر

وقال الشربيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة ملتزمة بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة مستعدة لعودة الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بنظام التعليم الهجين، الذي اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

تابع: بناء على توجيهات رئيس جامعة الأزهر، تقوم الجامعة بتطوير المنصة التعليمية الحالية، التي يوجد عليها شروحات تعليمية مصورة لقطاعات الجامعة المختلفة، التي تم تنفيذها، والجامعة لديها سابقة في التعليم عن بعد، فهناك «دومين إلكتروني»، يحمل فيديوهات متعددة للتعليم الأزهري بكل قطاعاته الجامعية.

امتحانات كليات جامعة الأزهر

وحول امتحانات الفصل الدراسي الأول قال الشربيني، إن استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، سيتم مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تقرر إجراء الامتحانات بالكليات، وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

المدن الجامعية

وحول موقف المدن الجامعية بالأزهر، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، إن هناك متابعة دائمة ومستمرة لجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وهناك جولات تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني يقوم بها د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

أوضح الشربيني، أن هناك اطمئنان على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة، عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وهناك حرص من إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ويتم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني.

أوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن مجلس الجامعة سيناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.