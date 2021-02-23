حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور بأنّه طيّب للغاية ويحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.