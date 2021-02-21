حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تتذمر من استفزاز البعض أو محاكاة البعض لك واعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.