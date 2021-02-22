حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعد برج الثور من الأبراج النارية، ويعتبر واحدا من أفضل الأبراج القادرة على أداء الأعمال التطوعية بمهارة عالية.

ونستعرض حظك اليوم لبرج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.