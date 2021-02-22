تأجيل محكامة قاتلة زوجها في أثناء نومه بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومه وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، إستجابة لطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة ومناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده التقرير.

كانت أجهزة الامن بشبرا الخيمة تلقت بلاغا من صاحب محل بقاله يدعى «م.م»، 46 عامًا، مقيم بدائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة «صابر.م»،موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعى «».ا»، ربة منزل 37 سنة، ومقيمة بذات العنوان اعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى إثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت قبل الحادث بشهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها، أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة، وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها، كما مثلت الواقعة أمام النيابة.

عقب إحالتها للمحاكمة، استمعت المحكمة في جلستها اليوم للمتهمة والتي قررت أمام المحكمة بسوء معاملة زوجها وتعذيبها وأثار الحروق بجسدها وأن هناك محاضر تثبت اعتداؤه عليها وأنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها.