حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.. بينها الحصول على تعليم مجاني

قدّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لوحة الانضباط المدرسي بحسب القرار الوزاري رقم 287 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2016، بشأن لائحة الانضباط المدرسي، والتي تضمّنت الإبقاء على أحكام اللائحة الخاصة بتحديد حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات إدارة المدرسة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعلمين تجاه الطلاب، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الامور، وفقا لما حددته لائحة الانضباط المدرسي التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الخدمات والأخبار الخاصة بالتعليم، والتي تقدمها الوطن على مدار الساعة.

حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الامور

انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير بيئة تعليمية جاذبة آمنة، تساعد الطالب على الاستمتاع بعملية التعلم في جو من الالتزام والانضباط، تتمكن معه المدرسة من أداء دورها التربوي والقيمي والعلمي، تبيّنت أهمية وضع لائحة الانضباط المدرسي، التي تكفل وتنظم حقوق وواجبات الطلبة وأولياء الأمور ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، بهدف تحقيق الانظباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة.

حقوق الطلاب

ـ الحق في بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية وخالية من التمييز والتحرش والمضايقات والتعصب الأعمى، وتحقق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب.

ـ الحق في الحصول على تعليم مجاني في المدارس العامة من الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي.

ـ المعاملة القائمة على الاحترام المتبادل دون تفريق أو تمييز لأي سبب، والحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة وقواعد الانضباط المدرسي عند القبول.

ـ توفير السرية والخصوصية لبيانات وسجلات الطلاب، من قبل إدارة المدرسة.

ـ تلقي الإرشادات والتوجيهات والنصائح لتحقيق النمو الشخصي، والاجتماعي، الأكاديمي، المهني والحرفي، بشكل سليم.

ـ الحق في حرية التعبير وممارسة الأنشطة المدرسية، والتعليمية في إطار من النظام والمسؤولية.

واجبات الطلاب

ـ الحضور إلى المدرسة والتواجد في الفصول الدراسية بانتظام في التوقيتات المحددة.

ـ المحافظة على سلامة المنشآت وأجهزة وتجهيزات المدرسة.

ـ اتباع تعليمات المدرسة بشأن الدخول والخروج، من الفصل ومبنى المدرسة.

ـ الالتزام بسياسات وقواعد الانضباط وإدارة السلوك الخاصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ الالتزام بتنفيذ الواجبات والأعمال والمهام والأنشطة التي تطلب منهم داخل المدرسة.

ـ تحمل المسؤولية عن أي خسائر أو تلفيات تحدث نتيجة تعمد، أو إهمال لممتلكات المدرسة.

ـ المساعدة في جعل بيئة المدرسة خالية من الأسلحة والتدخين والمخدرات، والعقاقير والمواد الكحولية.

ـ التعامل مع زملائهم من الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة بأدب واحترام وبصورة فعالة وإيجابية.

ـ الالتزام بعدم ارتكاب أي أفعال أو سلوكيات سلبية بصورها.

حقوق أولياء الأمور

ـ متابعة حضور وانتظام الأبناء وسلوكياتهم، وتحصيلهم الدراسي من خلال التواصل مع المدرسة.

ـ الاطلاع على الضوابط المدرسية، وآليات تنفيذها.

ـ التظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلات الطالب، أو أى إجراءات أخرى، ويقدم التظلم إلى مدير المدرسة، في موعد غايته أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي، الصادر ضد الطالب.

ـ الاطلاع على نتيجة التظلم من الإجراء التأديبي، وله الحق في عرض الأمر على الإدارة التعليمية، التابع لها المدرسة.

ـ طرح أي أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال الانظباط المدرسي، على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، لمناقشتها والرد عليها.