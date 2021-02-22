ضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية لطلاب الشهادة الإعدادية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية للعام الدراسي الحالي، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي.

وترصد «الوطن» في ضوء سلسلة الأخبار التعليمية التي يقدمها للطلاب على مدار الساعة، ضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021، وفقا لما حددته الوزارة.

ضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021

ـ سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية.

ـ ستعقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية/ التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب.

ـ الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.

ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية

• يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، في كلمة له تمت إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، ملامح امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى عدد من القرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن «شوقي» أن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل.

وقال «شوقي» في بيان له، إن مناهج الفصل الدراسي الثاني سيتم البدء في تدريسها وشرحها، من يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، موضحا أن الحضور في المدارس سيكون آمنا جدا، وسيكون حضور الطلاب في المدارس اختياري، وأنه تم رفع الغياب من جميع المدارس.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة «مدرستنا»: «سيكون الغياب اختياريًا بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية».