«برميل النفط» يتجاوز تقديرات الحكومة في موازنة العام الحالي بـ4 دولارات

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظًا منذ بدء شهر فبراير الحالي، حيث بدأت الأسعار العالمية في الارتفاع بنسبة كبيرة جدا تقدر بأكثر من 10 دولارات للبرميل الواحد مقارنة بشهر يناير الماضي، ويعد لسعر برميل النفط أهمية كبرى للدولة المصرية، لأنها لا تزال تستورد بعض الكميات من الزيت الخام من الخارج، لتغطية احتياجات السوق المحلية وهو ما يتم إدراجه بالفعل في الموازنة العامة للدولة كل عام.

وسجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في بداية التعاملات الأسبوعية ارتفاعات كبيرة، حيث وصل سعر برميل النفط الخام غرب تكساس الأمريكي إلي 60.62 دولارا للبرميل الواحد بنسبة ارتفاع تقدر بـ2.33% بدلا من 59.24 في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر البرميل من خام برنت العالمي 64.32 دولارا للبرميل، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.24% عن آخر سعر قام بتسجيله نهاية الأسبوع الماضي والذي بلغ 62.79 دولارا للبرميل.

المالية حددت سعر البرميل 61 دولارا وزادت من عقود التحوط

وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط خلال موازنة العام المالي الحالي بـ61 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن أسعار السوق العالمية للنفط، ارتفعت لتصبح أكثر من المبلغ الذي تم تحديده من قبل وزارة المالية، وبدوره سيكلف الموازنة العامة للدولة الكثير من الأموال، نظرا للفارق بين السعر الذي تم تحديده وسعر السوق في الوقت الحالي.

واستطاعت الدولة التغلب على هذه النفقات الكبيرة من خلال الخبرة التي تمتعت بها في مجال سوق النفط، حيث قامت الدولة بمضاعفة التحوط ضد أسعار النفط، من خلال عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، هما جي بي مورجان وسيتي بنك.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن عقود التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط، تعد توجها جيدا من قبَل الحكومة والذي تم انتهاجه منذ 3 سنوات.

واضاف «الملا» أنه خلال وضع الموازنة المالية لكل عام يتم وضع إجراءات التحوط لتأمين الموازنة الخاصة بالدولة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية، لأن الأسعار مؤثر قوي في موازنة الدولة، ومن ثم فإن عدم أخذ مخاطرة ومضاعفة العقود، يعني أننا نضع كميات محددة من البترول التي يتم استهلاكها سنويًا فى كل عام، حيث تتم زيادة الكميات التى يتم عمل التحوط عليها، وهذا يأتى من خلال الخبرة.