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محمود مسلم

وزير البترول يتوجه إلى رام الله لإجراء مباحثات مع مستشار الرئيس الفلسطيني

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الوطن
01:46 م | الأحد 21 فبراير 2021
وزير البترول

وزير البترول

يتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلي.

تشمل الزيارة العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم الدول السبع المؤسسة «مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا» وذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطياتها من الغاز، واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

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