«البترول» تنصح المواطنين بتخفيض استهلاك الغاز بـ10 خطوات

يعاني عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الغاز الطبيعي المنزلي نظرا لزيادة استهلاكهم، ويتساءل الكثيرون عن كيفية ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، خاصة وأنه يتم استخدامه فقط في الطهي أو سخانات المياه.

وصرح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن هناك عدد من الحلول والخطوات لترشيد الاستهلاك المنزلي وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وقال المصدر لـ «الوطن» إنه يفضل عدم فتح المحبس الرئيسي للوحدة السكنية لآخره ووضعه قبل الآخر بقليل لتقليل كميات ضغط الغاز الخارج من الشعلات، وكذلك عدم ترك شمعة السخان مضاءة بعد الاستخدام وغلقها فور الانتهاء منه.

عدم ترك شعلات البوتاجاز والشمام وتنظيفها يساهم في خفض الفاتورة

وأضاف أنه لا يمكن ترك شعلات البوتاجاز تعمل بعد الانتهاء من الاستخدام وغلقها فور الانتهاء، كما يجب التأكد من نظافة شعلات البوتاجاز وعدم تراكم الدهون بها.

وأشار إلى أنه من الأفضل استخدام الأواني المعدنية بدلا من الفخار كما يفضل استخدام أواني الضغط وكذلك استخدام أحجام أواني مناسبة لحجم الشعلة، وتغطية أواني الطهي أثناء وضعها على البوتاجاز لحفظ الحرارة داخلها لتسريع عملية الطهي.

ونصح المصدر بالتأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي عطل به، وتسجيل قراءات استهلاك الغاز بشكل شهري وعدم تراكمها، التأكد من صحة قراءة الغاز المدونة على الفاتورة ومقارنتها بالمتواجده على عداد الغاز.