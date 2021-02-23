حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

رجل برج الدلو شخصية فضولية ويسعى إلى التحرّي عن الأمور الغامضة أو المجهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك.. تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.