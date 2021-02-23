6 خدمات تقدمها بوابة مصر الرقمية لبطاقات التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية حصول المواطن حامل بطاقة التموين، على كل الخدمات عبر موقع بوابة مصر الرقمية، وذلك تماشيا مع تطور الحكومة المصرية بالتحول الرقمي، الذي يشمل كل الأجهزة الحكومية، خاصة وأن العديد من الدول بدأت الدخول إلى مرحلة جديدة من التكنولوجيا والتطور والرغبة في التحول الرقمي واستبدال الخدمات الحكومية إلى خدمات يتم تقديمها بشكل إلكتروني، وتسعى مصر إلى التحول الرقمي واستبدال الخدمات الحكومية بخدمات أخرى إلكترونية لذا قامت بإطلاق بوابة مصر الرقمية 2021 لتقدم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي سنتعرف عليها معا في السطور المقبلة.

وبوابة مصر الرقمية هي عبارة عن موقع أطلقته الحكومة ليقدم الخدمات الحكومية أون لاين، وهي موقع وتطبيق يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات التي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين مثل التموين والمرور وغيرها.

ويتم الدخول إلى موقع البوابة الرقمية والتسجيل فيها وإنهاء الخدمة من خلالها والقيام بدفع تكلفة الخدمات بشكل إلكتروني وهناك العديد من الخدمات التي تكون مجانية، ويرصد التقرير التالي الخدمات التموينية التي يقدمها موقع بوابة مصر الرقمية:

1- إمكانية إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- الحصول على إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

3- إمكانية استخراج بدل تالف لبطاقة تموين، القيام بتفعيل بطاقة تموين.

4- إمكانية فصل أحد أفراد الأسرة (فصل اجتماعي).

5- إمكانية ضم أحد أفراد الأسرة.

6- إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

بالإضافة إلى خدمات أخرى يقدمها الموقع للمواطنين، ولكي تتمكن من القيام بتسجيل في إحدى الخدمات التي ترغب بها سيكون مطلوب منها القيام بتسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات الآتية: أولا ستقوم بالتوجه إلى موقع بوابة مصر الرقمية 2021 وبعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية ستقوم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى الصفحة.