بالأرقام.. دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء في 2020 خفّض نسبة الفقر 10%

كشفت تقارير أحدث بحث للدخل والإنفاق، والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2019-2020، أن الدعم الذي قدمته الدولة للمواطن في الغذاء والبوتاجاز والكهرباء خفض معدلات ونسب الفقر بمقدار 10 نقاط مئوية.

تأثير الدعم في الغذاء والبوتاجاز والكهرباء على نسبة الفقر في جميع المحافظات

وحصلت «الوطن» على نسخة من البحث الذي أجراه الجهاز على مدار عامين، هي مدة البحث، وجاء التقرير فيما يتعلق بدراسة تأثير الدعم في الغذاء والبوتاجاز والكهرباء، على نسبة الفقر على النحو التالي:

المحافظات الحضرية

- تراجعت نسبة الفقر في المحافظات الحضرية من 30.29 % إلى 25.39 % .

الوجه البحري

- تراجعت نسبة الفقر حضر الوجه البحري من 18.63% الى 11.16 .

ريف بحري

- تراجعت نسبة الفقر في ريف الوجه البحري من 35.34 % إلى 22.56 % .

حضر الوجه القبلي

- تراجعت نسبة الفقر في حضر الوجه القبلي من 36.45 % إلى 28.96 % .

ريف الوجه القبلي

- تراجعت نسبة الفقر في ريف الوجه القبلي من 61.52 % إلى 48.15 % .

حضر المناطق الحدودية

- تراجعت نسبة الفقر في حضر المناطق الحدودية 50.97% إلى 41.81 %.

ريف المناطق الحدودية

- تراجعت نسبة الفقر في ريف المناطق الحدودية من 79.92 % إلى 67.46 % .

- تراجع إجمالي نسب الفقر في جميع محافظات الجمهورية بسبب دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء من 40% إلى 29.74%، أي أن دعم المواد الغذائية والبوتاجاز والكهرباء ساهم في خفض نسبة الفقر إلى 10%.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن أهم المؤشرات والأرقام التي أنتجها بحث الدخل والإنفاق الحالي كان من بينها أن نسبة الفقر بلغت 32.5%، خلال الـ3 أعوام الماضية، لافتا إلى أنه تم تحديد خارطة الفقر بأكثر من ألف قرية هي الأشد احتياجا طبقا للمحافظة والأحياء والقرى، وكان له المردود لها كبير.

وأكد «بركات» أن العام 2019 -2020، شهد تراجع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية منذ 1999-2000، وبلغت حاليا إلى 29.7% مقارنة بـ32.5%، في عام 2017-2018.

وتابع قائلا «هذا الرقم من النادر جدا أنه يتحقق، خلال عام، حيث أدت جدية الدولة في اتخاذ إجراءات قوية في الإصلاح الاقتصادي إلى نزول معدلات ونسب الفقر إلى 32.5%، خاصة بعد تعويم سعر الصرف وأزمة التجارة الدولية»، لافتا إلى أن نتيجة مسح بحث الدخل والإنفاق جاءت قبل ظهور جائحة كورونا بـ6 أشهر.