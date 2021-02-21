وزير القوى العاملة يسلم 9327 وثيقة تأمين للصيادين بكفر الشيخ

زار محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم، محافظة كفر الشيخ، حيث سلم 9327 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.

وقال سعفان، في مستهل كلمته، إنه جاء إلى صيادي كفر الشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة الاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين؛ لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وأشاد بمحافظة كفر الشيخ، باعتبارها قلعة إنتاج الأسماك في مصر والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج الأسماك، خاصة أنها تنتج 50% من إنتاج مصر من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنويا، ويمثل الاستزراع السمكي بها 70% من مختلف الأنواع.

وأكد أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة اليوم، هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويًا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات.

كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية؛ لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.

وأوضح أنه سبق وتم توجيه جميع المديريات بعدم اعتماد العمالة غير مثبت في بطاقة الرقم القومي لها مهنتها كعمالة غير منتظمة أو صيادين، حتى نتأكد من وصول الدعم والرعاية المقدمة لمستحقيها، ويتوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة متاحة أمام كل الجهات التي ترغب في رعايتها وتوفير المساعدة لها.

وأشار سعفان إلى أن آليات وزارة القوى العاملة خلال الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وتابع أنه خلال اللقاءات السابقة مع الصيادين في المحافظات المختلفة لدراسة مشكلاتهم والوقوف على حلول لها، وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتالي هم خارج منظومة العمالة غير المنتظمة، ومع ذلك أصدرت توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بضم الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة اجتماعيًا وصحياً لتلك الفئة.

من جهته، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الوثيقة التي تقدمها القوى العاملة، اليوم، توفر تغطية تأمينية تصل لـ100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة «حياة كريمة».

وتبادلا وزير القوى العاملة، ومحافظ كفر الشيخ، الدروع، مشيدًا «سعفان» بالجهود المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة، تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين.