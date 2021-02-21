وزير القوى العاملة: تحرير 190 ألف وثيقة تأمين على مستوى الجمهورية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عدد الوثائق الذي جرى تحريرها للتأمين بلغت 190 ألف وثيقة على مستوى 27 محافظة وتشمل العمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد البيانات في وزارة القوى العاملة، مع إضافة الصيادين ممن تم حصرهم على مستوى المحافظات: «ده اتجاه الدولة لرعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص».

الوثيقة تضمن تعويضا قدره 100 ألف جنيه في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص دائما ما يواجهون مخاطر جمة نتاج عملهم، ولذا سعت الوزارة لتحرير وثائق تأمينية لهم حتى لا يتضرروا نتيجة حدوث أي مصاب لهم، وتوفر لهم الوثيقة التي تضمن تعويضا قدره 100 ألف جنيه في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة لصاحب الوثيقة التأمينية من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن تلك الوثيقة تضفي الاطمئنان على العامل وأسرته حتى لا يتضرر حال حدوث أي مكروه وليملك معاشا مستقبليا: «خلال المرحلة اللي جايه هيكون فيه تكاتف من كل الوزارات وهيئات الدولة حتى يصب كلا في اتجاه الملف لرعاية العمالة غير المنتظمة».

وأكد أن أولى المحافظات التي استلمت وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة كانت محافظة بورسعيد، وجرى تسليم 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع محافظ كفر الشيخ: «كل فترة هتلاقي جديد يتم إضافتها لتلك الفئة من العمالة».

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الفئة الحقيقية من العمالة والصيادين لأنه وكلما تم تقديم خدمة لفئة من الفئات يندس معها عناصر أخرى تحدث نوع من السلبية في هذا، والوزارة بصدد إقامة قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة من مواقع العمل: «بنعمل قاعدة بيانات شرطها الأساسي أن نأخذ القاعدة من مواقع العمل، والتوجيه أن القوى العاملة تنتقل لتلك العمالة في أماكن عملها حتى تستطيع أن تأخذ من أرض الواقع البيان الحقيقي لهم، ومحتاجين بطاقة الرقم القومي ويكون مسجل فيها أنه عمالة غير منتظمة أو صياد».