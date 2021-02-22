ارتفاع حاد بإصابات كورونا في الأردن.. واتهامات لـ«الشيشة»

سجلت وزارة الصحة الأردنية ارتفاعا حادا بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 4550 إصابة جديدة، بعد أن سجلت يوم أمس 3917 إصابة، فيما نفت خلية أزمة كورونا بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، اليوم، صحة ما يجرى تداوله عن اتخاذ قرار بحظر شامل لمدة يومين، مؤكدة في مؤتمر صحفي، أن ما يجرى تداوله هو «مجرد شائعة».

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، بتسجيل 16 حالة وفاة جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في الأردن إلى 4570 حالة، أما إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة فارتفع إلى 368 ألفا 278 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 337 ألفا 359 حالة.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، المحافظين، اليوم، بإغلاق محال تقديم الأرجيلة (الشيشة) وفرض كفالات بقيمة مئة ألف دينار على المخالفين من أصحابها وتوقيفهم إداريا.

وقال وزير الداخلية الأردني، إن محال تقديم الشيشة لا تزال ممنوعة من تقديمها في هذه المرحلة، تنفيذا لأوامر الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن البعض منهم لا يزال يقدمها بشكل مخالف، ومتحايلا على الأوامر بطرق مختلفة، وهو الأمر الذي أوجب اتخاذ هذه الإجراءات بحق المخالفين.

وقال محافظ العاصمة الأردنية عمان، الدكتور سعد شهاب، إنه جرى، أمس، إغلاق 11 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتسجيل 101 مخالفة بحق منشآت تجارية، وذلك جراء مخالفتها لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وأوضح أن لجانا مختصة من المحافظات والأجهزة الأمنية، نفذت جولات تفتيشية على المحلات، حيث تبين وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وإغلاق المحلات وتوقيف أصحاب المقاهي التي تقدم الشيشة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد شهاب، أن الجولات على المحال والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح «فايزر- بيونتيك» الأمريكي الألماني.

وتشمل الدفعة الأولى من برنامج التطعيم ضد كورونا نحو 68 ألف شخص، في حين بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، مازن الفراية.