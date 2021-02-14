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بالأسماء.. تحويل 1.8 مليون جنيه مستحقات 160 عاملا مصريا غادروا الأردن

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الوطن
03:46 م | الأحد 14 فبراير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، استطاع تحويل القائمة الـ 26 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 119 ألفاً و143 دولاراً، أي ما يعادل مليون و864 ألفاً و603 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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