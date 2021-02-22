«مشروعات النواب» تبحث إنشاء منطقة صناعية بعزبة الهجانة

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، في اجتماعها الأحد المقبل، ملف تطوير عزبة الهجانة، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

ويحضر هذا الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وممثلا عن جهاز المشروعات والهيئة الهندسين للقوات المسلحة، وذلك لبحث فرص العمل المناسبة لأهالي هذة المنطقة، الذي يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة لـ«الوطن»: إن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع محافظ القاهرة، كشفت عن وجود شارع تجاري كبير بهذه المنطقة، لكن معظمه يقوم على الاقتصاد غير الرسمي، وهو الأمر الذي لم يعد مناسبا الاستمرار عليه في ضوء جهود الدولة لتطوير هذة المنطقة.

واستطرد «مرعي» قائلا: «نبحث إنشاء منطقة صناعية لأهالي عزبة الهجانة، ولكن هذا الأمر ما يزال محل دراسة، ولاسيما أنه لابد من تحديد الشرائح العمرية التي تقطن هذة المنطقة والمستوى التعليمي والمهني لأصحاب الحرف.

وأوضح أن حضور الهيئة الهندسية للقوات الهندسية هذا الاجتماع، الهدف منه هو طرح كافة الأمور للنقاش، خاصة وأن رئيس الوزراء كان قد صرح بأن توسعة أصغر شارع بالمنطقة يحتاج إلى إزالة العديد من البيوت.

وشدد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، على أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لبحث مدى نشر الصناعات التراثية ودعمها مع أبنائنا في الخارج.

وقال إن الآهتمام بإحياء الصناعات التراثية أمر هام، والاهتمام بنشرها بين أبنائنا في الخارج يعكس مدى اهتمامنا بالحفاظ على حضارتنا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد قام في بداية الشهر الجارِ بزيارة مفاجئة إلى منطقة عزبة الهجانة، وقد كلف بضرورة تنفيذ ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، التي تم تجاهلها خلال السنوات الماضية.