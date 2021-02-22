خالد الجندي: لا يصح طلب المغفرة لغير المسلم.. بينما «الرحمة» تجوز

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز قول «رضي الله عنه» على أي مسلم على الإطلاق، مصداقًا لقول الله تعالى «رضي الله عنهم ورضوا عنه»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc».

لا يجوز إلغاء العقوبة في الشرك

وأضاف «الجندي»، أن الرحمة تجوز لكل مخلوقات الله حتى الحيوانات، والأمر لا يقتصر على المسلمين فقط، بينما طلب المغفرة لا يجوز مطلقًا لغير المسلم، لأن المغفرة هنا تُعني إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة في الشرك، بينما الرحمة تجوز لأنها تخفيف للعقوبة.

يمكم قول «اللهم صل على فلان»

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصلاة تجوز على أي مسلم، «يعنى يمكن قول اللهم صل على فلان»، لافتا إلى أن في التكبير نقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».

الدعاء يغير القضاء والقدر

وأشار الجندي، إلى أن الدعاء يغير القضاء والقدر، ولا يرد قضاء الله وقدره إلا الدعاء بإرادة الله، «سيدنا عمر لما دخل بلاد الشام وكانت الجيوش فيها وانتشر الطاعون أمرهم بالعودة قالوا له أتفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله».

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحديث النبى محمد صلّ الله عليه وسلم: «لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان ما بين الأرض والسماء، اى يتصارعان فلا يغلب القدر إلا الدعاء».