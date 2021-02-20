وفاة ثاني أستاذ بطب المنصورة بكورونا خلال ساعات.. و«الأطباء»: الشهيد 62

فقدت كلية الطب جامعة المنصورة اليوم ثاني عضو هيئة تدريس بها أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الدكتور عمر محمود جبر، أستاذ التشريح بكلية طب المنصورة، وذلك بعد ساعات من وفاة الدكتور ثروت مقبل، أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير مركز العيون سابقا، ورئيس الجمعية المصرية الرمدية الاسبق، وعضو المجلس العالمي والبورد العربي للعيون.

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، الراحل في بيان لها: «بخالص العزاء في وفاة الدكتور عمر محمود جبر، أستاذ التشريح بكلية طب المنصورة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وانا لله وانا اليه راجعون».

ونشرت كلية الطب جامعة المنصورة، على صفحتها على «فيسبوك» نعياً كتبت فيه: «العميد والوكلاء وأعضاء هيئة تدريس والطلاب والعاملون ينعون وفاة الدكتور عمر محمود جبر الأستاذ بقسم التشريح وتتقدم الكلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور عمر محمود جبر، أستاذ التشريح بطب المنصورة، توفي اليوم بعزل جامعة المنصورة اليوم بعد أن قضى به 3 أيام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشحات لـ « الوطن » أن الراحل هو الشهيد رقم 62 من الأطباء بمحافظة الدقهلية خلال جائحة كورونا، وتم ضمه إلي لوحة شرف أطباء الواجب، والتي أعدتها النقابة لشهدائها خلال الجائحة، وهو ثان طبيب توفي اليوم بعد وفاة الدكتور ثروت مقبل، كما أنه الطبيب رقم 11 الذي يتوفى بكورونا في الدقهلية خلال عام 2021 .

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية نعت اليوم أيضا الدكتور ثروت مقبل، أحد رواد طب العيون ومدير مركز طب العيون الأسبق بجامعة المنصورة، والذي توفي بعد 10 أيام في عزل الجامعة.