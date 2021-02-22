ضبط 5 متهمين فى سرقة السيارات بالجيزة والبحيرة

ضبط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، تشكيلين عصابيين فى مديرية أمن الجيزة، والبحيرة، ضما 5 متهمين تخصص نشاطهم فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، تم تحرير المحاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.

ففى مديرية أمن الجيزة، ضبطت المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة، 3 عاطلين (32، 25، 40 سنة)، الأول مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا جنايات «سرقة بالإكراه، سلاح، استعمال قوة» محكوم عليه فى إحداها بالسجن المؤبد، والثانى والثالث لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (فرد محلى و5 طلقات من ذات العيار) لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، واعترفوا بارتكابهم عدد 30 واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة -القليوبية)، بأن قرروا إعادة عدد 11 سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وأرشد المتهمون عن 5 سيارات وعدد من شاسيهات السيارات لدى عملائهم «4 تجار خردة لثلاثة منهم معلومات جنائية، سيئى النية» وفى محافظة البحيرة، تمكن ضباط المباحث، من ضبط مسجل جنائى وسائق «له معلومات جنائية» أثناء استقلالهما سيارة ملاكى «مُبلغ بسرقتها بقسم كفر الدوار» بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد روسى و10 طلقات مختلفة الأعيرة) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، واعترف المتهمان بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما وأضافا بارتكابهما عدد 4 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم وقسم ثان المنتزه بالإسكندرية.