تفاصيل صادمة في إحالة طبيب الأسنان للجنايات: تحرش في المصعد والعيادة

حصلت «الوطن» على تفاصيل نص قرار إحالة طبيب الأسنان «ب.س» المتحرش بالرجال، والصادر عن النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة بدء محاكمته بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة داخل عيادته.

وبحسب أمر الإحالة المتهم «ب. س» هتك عرض المجني عليه «عباس .أ» بالقوة، وذلك بأن بادر حين التقاه مصادفة في مصعد أحد العقارات الخاصة، والموجودة به عيادة المتهم بمراودته عن نفسه والتحرش به.

وأوضح قرار الإحالة أنه هتك المجني عليه «أحمد. س» بالقوة وذلك أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الطريقة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بالتحرش به ومراودته عن نفسه بالقوة.

وأفاد تقرير الإحالة عن هتك عرض المجني عليه «عبد الرحمن.أ» بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكنة بالعضل، عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يتعرىه، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة بالإمساك به من مناطق حساسة ومراودته عن نفسه

وتابع قرار الأحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليه «م.ر» بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليهم، وذلك أن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره بتبديل ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بما حدث مع المجتي عليهم السابقين.

وكانت النيابة العامة أحالت طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال بالقوة، إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمته، بعد أن اعترف بتفاصيل جريمته مدعيًا أن ما حدث منه ناتج عن معاناته من المرض، وأنه حاول البحث عن علاج مرات كثيرة لكنه فشل.