«تعليمية دشنا» تصمم أول تطبيق إلكتروني: مجاني لتحرير المرتبات

أعلنت إدارة دشنا التعليمية، تصميم تطبيق إلكتروني، تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف وفاء محمد رشاد مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وذلك بهدف تحرير مرتبات العاملين بالتربية والتعليم، بكل مدارس الإدارة، خاصة التي تعانى من أخطاء، أو مشكلات فى تحرير المرتبات الشهرية، أو عجز في محرري الماهيات.

وأكدت وفاء محمد رشاد مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، ان وحدة البرمجة بقسم الحاسب الآلي بالإدارة، تمكنت من تصميم أول برنامج الكتروني، لتحرير المرتبات الشهرية للعاملين بالمدارس بشكل مجاني، خلال أسبوع عمل واحد فقط.

وأشارت إلى أن الإدارة التعليمية بدشنا، لها السبق وتعد أول إدارة تعليمية تنجح في تصمم برنامج لحل مشكلة العجز فى محرري الماهيات على مستوى الوزارة، من خلال التطبيق الألكترونى، بتوجيهات الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لافته أن الإدارة ستنظم ورش عمل لتدريب المختصين على العمل بالبرنامج، لتحقيق التطور في الأداء المالي، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة متابعه التدريب داخل الإدارة والإبلاغ عن اى معوقات تعترض فريق التدريب للعمل علي حلها بشكل فوري.

يذكر أن الدولة المصرية تعمل وفقا لرؤية 2030 على التحول الرقمي في كافة المجالات ويعد المشروع القومي للتحوّل الرقمي احد اداواتها الأساسية للقضاء على الفساد، وذلك من خلال رقمنه جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.