عباس: إقبال شديد فاق المتوقع على تحويل السيارات للوقود المزدوج

كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك إقبال شديد على تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، مؤكدا أنه منذ 6 يناير الماضي، وحتى الآن، تم تحويل 5 آلاف و20 سيارة لتعل بالنظام الجديد، منبها أن هذا المعدل أعلى من المتوقع بنسبة 30%.

هناك عقدان لتحويل 25 ألف سيارة

وقال «عباس»، خلال مداخلة هاتفية الإثنين مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنه على هامش المعرض الأول لتكنولجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي افتُتح ببداية يناير الماضي، تم توقيع حينها عقدين لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي بجانب البنزين، موضحا أن قيمة العقد الأول 100 مليون جنيه، وتم توقيعه مع شركة «كار جاز»، والعقد الثاني بنفس القيمة مع شركة «غاز تك»، لتحويل 25 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).

الإقبال على تحويل السيارات بسبب التوفير الذي يحققه الغاز

ونبه رئيس الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الاقبال الذي تم على تحويل السيارات إلى الوقود المزدوج فاق توقعاتهم، معللا أنه يرجع السبب إلى هذا الاقبال، في التوفير المادي الذي يحققه استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا من البنزين، لمالك السيارة.

14 ألف جنيه توفير سنويا

وأشار إلى أن سعر متر مكعب الغاز الطبيعي أرخص من سعر لتر بنزين 92، بحوالي 4 جنيهات، رغم معادلة الكفاءة بين الإثنين، موضحا أنه بحسبة بسيطة إذا افترضنا أن صاحب السيارة يمونها بـ10 لتر بنزين فقط يوميا، فهذا يعني أن إمدادها بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين سيوفر لصاحبها 40 جنيه يوميا، أي حوالي 14 ألف جنيه على مدار السنة، كما أن حجم المبلغ الموفر يزداد، إذا كانت السيارة يتم تموينها بأكثر من 10 لتر.