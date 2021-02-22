أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب المدارس الرسمية الدولية الحكومية، لمراحل رياض الأطفال في عدد من المدارس.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية الي تقدمها في مجال التعليم، شروط ومواعيد التقديم للمدارس الرسمية الدولية لرياض الأطفال في السطور التالية..

شروط الالتحاق برياض الأطفال

ووضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للتقدم بمدارس رياض الأطفال وهي كالآتي:

- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر المقبل.

- أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية وذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة.

- أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عالٍ، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

- في حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر، على أن يكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.

- اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة في «المظهر الشخص، السلوك، مهارات الرياضيات، المعرفة والمعلومات العامة، المهارات الحركية، مهارات التفكير».

- في حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر.

- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لضوابط منها: «معلوماته، قناعاته، سلوكه في تربية طفله، التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية، وحسن التعاون مع إداراتها».

- يتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

- في حال تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا.

- في حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية.

- الالتزام بقواعد وشروط القبول ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى.

مواعيد التقديم للمدارس الرسمية الدولية

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن التقديم للمدارس الرسمية الدولية، يبدأ من اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير، وحتى الخميس 25 مارس المقبل، إلكترونيًا، وذلك من خلال الرابط الخاص بكل فرع، الذي يتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الدولية.

ويجب الانتباه إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

أماكن المدارس الدولية

وتم فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية، وفروعها كالتالي: «فرع العبور، فرع الشروق، فرع بورسعيد1، فرع بورسعيد 2، فرع طنطا، فرع المنصورة، فرع الاسكندرية، فرع دمياط، فرع زهراء مدينة نصر، فرع مصطفى النحاس، فرع السادس من اكتوبر 1، فرع السادس من اكتوبر 2».