مأساة أب.. زوجته وأبناؤه سرقوا شقا عمره و «رموه في الشارع» بالمنيا

رجل خمسيني يجلس على جانب الطريق يبكي حاله، يشكو للقاصي والداني سوء معاملة زوجته وأبنائه له، بعدما استولوا على شقا عمره، وطردوه من منزله بقرية «بردنوها الأشرف»، التابعة لمركز بني مزار، في محافظة المنيا، ليعيش في العراء على أطراف القرية، وسط ظروف بالغة الصعوبة.

تحدث «إبراهيم حسن جلال»، 55 سنة، لـ«الوطن» قائلاً إنه يعيش على حصيره بجوار مصرف، ويحاصره روث الحيوانات، بعدما طرده أبناءه الخمسة من منزله، بعد عودته من غربة استمرت نحو 25 سنة، موضحاً أنه خلال عمله في قطاع المقاولات بإحدى دول الخليج، اشترى قطعة أرض، وأنشأ عليها منزلاً له وأولاده، وعقب استقراره في مصر، فوجئ بمعاملة سيئة من أبنائه، انتهت بالتعدي عليه بالضرب، وطرده من المنزل.

وأضاف أنه وفر لأبنائه كافة سبل الراحة، وبينهم 3 حصلوا على الشهادات الجامعية، مؤكداً تعرض لحالة إعياء شديدة بسبب برودة الجو، فضلاً عن تعرضه لمخاطر لدغات الثعابين والزواحف الخطرة، أثناء جلوسه ونومه بجوار مصرف وأكوام من روث الحيوانات.

قال «إبراهيم» إنه كان يقيم بمنزل شقيقه بعد طرده، ثم قرر افتراش الأرض أمام منزله، إلا أن أبناءه قاموا بطرده، مما دفعه لافتراش قطعة أرض عبارة حرم مجرى الصرف خارج القرية، حتى تكون مأوى له لحين عودته إلى منزله.

وأضاف: «عقب عودتي من غربتي، التي امتدت لنحو ربع قرن، فوجئت بأبنائي يختلقون المشاكل معي، وتدخل عقلاء القرية للصلح، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وانتهت بطردي من المنزل على يد أولادي، بعد التعدي عليا بالضرب، ومنذ تلك اللحظة وأنا لا أجد مأوى لي، حتى أن اشقائي استضافونى لفترة، ولكنني أصبحت ثقيلاً عليهم، خاصةً بسبب مطاردات أبنائي لي في كل مكان.

وأوضح أنه لجأ إلى القضاء لإنصافه، وعودة حقه الذي ضاع منه في لحظة، مشيراً إلى أنه حصل على حكم قضائي بتمكينه من المنزل، إلا أنني حتى الآن لا أستطيع دخوله، خاصةً أن الحكم يستوجب تمكيني من الدور الأول، وأبنائي وزوجتى بالدور الثاني، ولم أتمكن من ذلك حتى الآن.

وقال شقيق «إبراهيم»، ويُدعى صلاح حسن، إن شقيقه الآن أصبح بلا مأوى بعد أن طرده أبناؤه، مطالباً بتنفيذ القانون والقرار الصادر من النيابة بعودة شقيقه إلى منزله، موضحاً أن زوجة شقيقه وأبناءه طردوه من المنزل بعد الحصول على أمواله التي كان يرسلها خلال عمله بالخليج على مدار ربع قرن.