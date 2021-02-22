صناعة غذاء صحي ببدائل اللحوم والسكر.. تدريب لمعلمي وأمهات المنيا

نفذت هيئة «كير الدولية»، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعة بمديرية التعليم بالمنيا، ورش عمل لتدريب موجهين ومعلمين اقتصاد منزلي وأمهات تلاميذ، علي أهمية التغذية السليمة وعمل الوجبات الاقتصادية المناسبة واستخدام بدائل اللحوم والسكر في الأطباق المختلفة التي يتم تقديمها في بصفة يومية.

استهدفت الورشة الأولي منطقة شمال المنيا التي تضم إدارات العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي التعليمية، والورشة الثانية استهدفت منطقة جنوب المنيا وتضم الإدرات التعلمية بـ«سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ودير مواس»، وعقدت بقاعة نقابة المعلمين بمحافظة المنيا، ضمن الأنشطة الختامية لمشروع صحة وخير ولادنا بتمويل من مؤسسة موندليز الدولية.

حاضر في التدريبات الدكتورة دعاء حسان موجه عام الاقتصاد المنزلي بمدرية التربية والتعليم بالمنيا، ونادي وديع مشرف ميداني بمشروع صحة وخير ولادنا بهيئة كير الدولية في مصر، وتهدف إلى نشر فكرة مشروع «صحة وخير أولادنا»، وهي ترسيخ ثقافة التغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم ويتبنى الأطفال أسلوب حياة أكثر نشاطًا من خلال ممارسة الرياضة وحصول الأطفال على الأغذية الطازجة واستهلاكها على نحو أفضل.

وتم تنفيذ المشروع في 5 مدارس بمركز أبو قرقاص هي: «جويد للتعليم الأساسي، الحرية الإبتدائية للبنات بزاوية حاتم، عبد الرحمن اسماعيل الإبتدائية بأتليدم، منشية زعفرانة الإبتدائية، ومدرسة المطاهرة القبلية الإبتدائية».

وجري توقيع برتوكول تعاون مع وزاره التربية والتعليم وإدارة المشاركة المجتمعية بالمنيا وهيئة كير مصر بأهم الأنشطة وشملت حصول مدرسي الإقتصاد المنزلي والتربية الرياضية على تدريب بشأن كيفية تنفيذ مناهج التغذية الصحيحة، التربية الرياضية داخل المدارس والمجتمع من خلال تدريب أولياء الأمور على التغذية الصحية، وتم تدريب 1076 من التلاميذ لزيادة معارفهم بأهمية التغذية السليمة، و1137 سيدة من أولياء الأمور بأهمية عمل الوجبات الاقتصادية المناسبة واستخدام بدائل اللحوم والسكر في الأطباق المختلفة التي يتم تقديمها في بصفة يومية.

كما تم تنفيذ 7 معسكرات داخل المدارس، بمشاركة 369 تلميذا و779 تلميذة بإجمالي 1148 تلميذا، إضافة لمعسكرات الذاتية خارج المدارس في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2021 بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة أولياء الأمور من السيدات مع أولادهم التلاميذ وعددهم 144 تلميذ و 428 تلميذة بإجمالي 572 ، و500 سيدة من أولياء الأمور.

وفي نهاية المعسكر تم توزيع كرتونة تضم مكونات غذائية صحية أغلبها بروتين نباتي كبديل للبروتين الحيواني وبعض الأغذية كبدائل للسكر مثل دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس به كمامات مصنوعة من القماش يعاد إستخدامها مرة أخري بعد غسلها.