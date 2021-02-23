حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز مولود برج الجدي بأنه شخصيّة قوية، كما يدافع عن مواقفه بقوة وثبات، مع تقديره للمسؤولية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

مشاهير برج الجدي

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو يوسف من مواليد 23 ديسمبر.