بسبب السير عكس الاتجاه.. مصرع سائق «توك توك» في تصادم بالدقهلية

لقى سائق توك توك مصرعه في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، نتيجة سيره بالمركبة عكس الاتجاه على طريق «المنصورة – دكرنس»، مما تسبب في اصطدام سيارة ربع نقل به في المواجهة، حيث لفظ أنفاسه على الفور في موقع الحادث.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق «المنصورة – دكرنس»، أمام قرية «شها»، بدائرة مركز المنصورة.

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بانتقال الضباط والفحص، تبين مصرع «محمد أحمد صابر هلال»، 23 سنة، عامل، ومقيم بقرية «شها»، وتم نقله بمعرفة بعض الأهالي إلى منزل ذويه.

وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «د ب ج 1297»، ربع نقل، قيادة المدعو «أحمد خ. أ.»، 36 سنة، تاجر أسماك، ومقيم بناحية بحر البقر بمحافظة الشرقية، وتوك توك بدون لوحات معدنية، قيادة المتوفي، وأن سبب الحادث سير قائد التوك توك بالاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة القادمة في اتجاه دكرنس وجهاً لوجه.

بسؤال ابن عم المتوفي المدعو «محمد فؤاد صابر»، 37 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9027 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة ، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.