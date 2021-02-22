خبير معلومات: «كلوب هاوس» وصلت قيمته لمليار دولار.. وهو تطبيق «النخبة»

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تطبيق «كلوب هاوس» ظهر في مارس 2020 في جائحة كورونا، وفكرته ببساطة، وهي أنه مثل «نادي النخبة»، والنسخ الأصلية موجودة فقط على «آبل ستور» فقط، وليس على «الأندرويد»، ومن يحمل التطبيق لن يعمل معه إلا بعد السماح من قبل القائمين عليه، موضحا أنه وصل حاليا إلى مليون مستخدم، وقيمته وصلت إلى مليار دولار، وسوف يتم توسيع «السيرفرات» لكي تستوعب الذين يرغبون في الانضمام إليه.

وأضاف «حجاج»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، على قناة الحياة الفضائية، أن فكرة التطبيق جديدة، ولا تعتمد على الرسائل المكتوبة أو الصور أو الفيديو، ولكن رسائل صوتية فقط، واشتهر التطبيق عندما قام إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي بعمل مباحثات مع رجل أعمال روسي عليه، ونشر هذه المحادثة، مشيرا إلى أن عدد من المشاهير لديهم حسابات على هذا التطبيق مثل مارك زوكربيرج وأوبرا ونيفري.

وشدد خبير أمن المعلومات على أن مبتكري التطبيق لعبوا على العامل النفسي، بأن الممنوع مرغوب، وكل شخص ينضم إلى التطبيق لديه فقط دعوتين يمكن أن يرسلهما للآخرين، وهناك سوق سوداء لهذه الدعوات، وتباع بـ60 يورو في بعض الدول الأوروبية والصين.

وعن التطبيق الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية (IDSC)، قال إنه يوجد به أخبار عن مؤشرات البورصة محليا وعالميا، واتجاهات الأسواق، ما يحدث في الإعلام، والتقارير الجديدة في الاقتصاد، معربا عن تحيته لمركز المعلومات والمجهود الكبير الذي يحدث من أجل تحديث هذا الكم من المعلومات التي تفيد المواطن والباحث في أكثر من قطاع، وهذا هو المتوقع منهم أن يكونوا على هذا القدر من المستوى.

وأضاف، أن تأمين تطبيقات الهواتف المحمولة لها بعض المعايير، وتكون مؤمنة بشكل جيد، لأنها تنتمي لجهة حكومية، وتوضع على سيرفرات بطريقة مؤمنة، خاصة أن هذه التطبيقات لا تكون مستهدفة بشكل كبير، لأنه لا يوجد من يهتم بالمعلومات الموجودة عليه إلا من يهتم بجمع المعلومات.