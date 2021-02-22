رئيس «البحوث» السابق: تصريحات «لولو» تخالف العديد من الدراسات عن أضرار التدخين

قال هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن كم كبير من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية العالمية تحدثت عن أضرار السجائر، وهي خطيرة للغاية، وليس صحيحا أنها تقضي على فيروس كورونا، وهذا كلام غير علمي.

وأضاف «الناظر» في مداخلة مع برنامج «القاهرة والناس» اليوم الإثنين، تعليقا على تصريحات محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، حول أن «التدخين حلال وصحي للجسم»، مؤكدا أن الدخان يؤثر في الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي بالكامل، والدخان لا يقتل الفيروس، بل يسبب العديد من الأمراض، ومنها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، و«نصيحتي للمدخنين أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا».

واختتم رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق مداخلته قائلاً: «الشيشة أخطر من السجائر، وهي مدمرة جدا للصحة، وثبت علميا أنها تساعد على انتقال فيروس كورونا».

كان محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، صرح لـ«الوطن» تصريحات «صادمة»، أكد خلالها أن التدخين «حلال»، وله 7 فوائد، مضيفا: «مفيش حاجة تطلع من الأرض إلا ولها فايدة»، مضيفا أن السجائر حلال؛ لأنها نبات يزرع في الأرض، موضحا: «لها فوائد كثيرة منها أنها تقضي على فيروس كورونا ومرض الزهايمر، وتعالج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسن المزاج العام، وتجعل القوام ممشوق، وتعطى فرصة كبيرة للنجاة من أمراض القلب»، بحسب قوله.

وأكد محمود لولو، أنه «لو يملك النصيحة لنصح الجميع بالتدخين وكيفيته»، مشيرا إلى أن تجارة السجائر «حلال»، مثلها مثل أي تجارة أخرى، و«الحرام فقط في الغش والاحتكار والتهريب، فهي تمثل ثاني أكبر مصدر لإيرادات الخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس»، وفق تعبيره.ولفت «لولو» إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السجائر المستمر، إلا أنها الأكثر مبيعا بالمقارنة بسلع أخرى، مؤكدا انتعاش سوق السجائر والتبغ، الذي يستخدم في «السجائر اللف».