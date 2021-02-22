محافظ المنيا يطلق مبادرة تدريب الشباب على الاستخدام الآمن للإنترنت

محافظ المنيا يطلق مبادرة تدريب الشباب على الاستخدام الآمن للإنترنت
القاضي يستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير الريف
كتب:
اسلام فهمي
11:17 م | الإثنين 22 فبراير 2021
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «مجتمع رقمي آمن»، لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة، من خلال آلية التعليم الذاتي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون مع شركة (cisco) العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وأضاف المحافظ ان الهدف من المبادرة، التي انضمت إليها محافظة المنيا، تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي، ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرص التدريبية لهم لرفع مستوى خبراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار خطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المبادرة تتيح محتوى تعليمي تفاعلي، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة، مشيراً إلى أن المبادرة مجانية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، تؤهلهم لسوق العمل، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمبادرة التسجيل عبر الرابط التالي:
https://www.basicict.gov.eg/RegisterCis.aspx
وأضاف نائب المحافظ، أن تلك المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مصر الرقمية واستمراراً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي ، لافتا الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.
من جانب آخر، شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.
واستعرض محافظ المنيا عدداً من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المحافظ إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة، هي أبو قرقاص وملوي وديرمواس والعدوة ومغاغة، بإجمالي 192 قرية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل مركز، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، والجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.