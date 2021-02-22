محافظ المنيا يطلق مبادرة تدريب الشباب على الاستخدام الآمن للإنترنت

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «مجتمع رقمي آمن»، لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة، من خلال آلية التعليم الذاتي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون مع شركة (cisco) العالمية في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف المحافظ ان الهدف من المبادرة، التي انضمت إليها محافظة المنيا، تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي، ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرص التدريبية لهم لرفع مستوى خبراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار خطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المبادرة تتيح محتوى تعليمي تفاعلي، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة، مشيراً إلى أن المبادرة مجانية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، تؤهلهم لسوق العمل، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمبادرة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.basicict.gov.eg/RegisterCis.aspx

وأضاف نائب المحافظ، أن تلك المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مصر الرقمية واستمراراً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي ، لافتا الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.

من جانب آخر، شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض محافظ المنيا عدداً من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة، هي أبو قرقاص وملوي وديرمواس والعدوة ومغاغة، بإجمالي 192 قرية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل مركز، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، والجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.